IJspret op baan van Koninklijke ijsclub Dockum

zo 18 december 2022 16.20 uur

DOKKUM - Zondag om 13.00 uur ging de Koninklijke ijsclub Dockum aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum open. Het ijs op de baan was 6 tot 8 cm dik, waarop de ijsmeesters besloten dat de baan open kon.

Vele vrijwilligers kwamen naar de ijsbaan om de baan in gereedheid te brengen, de kaartverkoop te doen of dienst te draaien in de keuken om de schaatsers een mooie middag te bezorgen.

Op bankjes buiten of in de kantine konden de schaatsers even bijkomen onder het genot van een beker warme chocolademelk met slagroom. Vele mensen wisten de ijsbaan, die tot vanavond 22:00 uur open is, te vinden.

Heb je ook leuke foto's gemaakt? Laat ze zien via de Wâldkykjes.

FOTONIEUWS