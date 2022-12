Trekkerljocht tocht door Noardeast-Fryslân

zo 18 december 2022 12.55 uur

DOKKUM - Zaterdagavond trokken honderden verlichte tractoren en vrachtwagens door Fryslân voor de door de boeren georganiseerde Trekkerljocht tocht.

In het noorden deden zo'n 100 tractoren en vrachtwagens mee in de route. De start was om 18:00 uur vanuit Dokkum en ging via Damwâld, Broeksterwâld, Sybrandahûs, Burdaard, Wanswert, Hallum, Marrum, Ferwert, Hegebeintum, Genum, Reitsum, Lichtaard, Raard, Bornwird terug naar Dokkum.

Langs de route werden verzorgingshuizen aan gedaan om de ouderen daar te tracteren op een prachtig schouwspel van verlichte tractoren. Ondanks de kou stonden er honderden mensen langs de route om de boeren op te wachten.

De boeren oogsten veel lof voor dit prachtige initiatief en een veel gehoorde opmerking op straat was dat dit een traditie moet worden.

