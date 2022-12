Dronken man (56) rijdt automobiliste van de weg

zo 18 december 2022 09.45 uur

OENTSJERK - Een 56-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel veroorzaakte zaterdagavond een aanrijding op de Marwei (N361) bij Oentsjerk. De bestuurder reed omstreeks 18.20 uur vanuit de richting Aldtsjerk in de richting van Oentsjerk en reed in een bocht rechtdoor. Een tegemoetkomende automobiliste probeerde hem nog te ontwijken maar een aanrijding ter hoogte van Stania State was het gevolg.

De politie laat weten dat zij een melding hadden gekregen dat de man zou zijn doorgereden. Zo'n 400 meter bleek achteraf. Agenten wisten de 56-jarige man korte tijd na het ongeval in de omgeving aan te houden. Zijn auto had flinke schade en deze is later opgehaald door een shovel om de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken voor het doorgaande verkeer. De politie was toen al aanwezig.

De man bleek onder invloed van alcohol te zijn. Aan de ademanalyse op het politiebureau blies de man 525 μgl. Hij is gehoord en met een rijverbod van 5 uur heengezonden. De verdachte zal zich waarschijnlijk binnenkort moeten verantwoorden bij de rechter.

De automobiliste kwam met de schrik vrij. Een berger heeft in de avond de weg schoongemaakt en haar auto afgevoerd. Ook dit voertuig liep schade op door de aanrijding.

