Kollumer (33) opgepakt voor diefstal in Buitenpost

za 17 december 2022 13.05 uur

BUITENPOST - Een 33-jarige man uit Kollum is vrijdagnacht door de politie aangehouden in Buitenpost. De politie kon de verdachte aanhouden nadat er rond 2.30 uur een melding was binnengekomen. Er was sprake van een verdachte situatie op het bedrijventerrein aan het Ried in het dorp.

De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en de 33-jarige man uit Kollum is ter plaatse aangehouden. De man had zich mogelijk opgehouden op het terrein. De verdachte is aangehouden op verdenking van een poging tot diefstal. Hij zit vast en hij wordt gehoord.

Bij de aanhouding werd ook nog soft- en harddrugs bij de Kollumer aangetroffen. De drugs is door de politie in beslag genomen.