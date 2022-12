Korfbalvereniging It Fean krijgt een nieuw adres

vr 16 december 2022 15.01 uur

SURHUISTERVEEN - Korfbalvereniging It Fean uit Surhuisterveen verhuist in juli 2024 naar sportpark Vierstromenland. De gemeenteraad ging donderdag akkoord met het raadsvoorstel met daarin de kredietverstrekking van bijna 900.000 euro voor de verhuisplannen.

"Als vereniging zijn wij ontzettend blij met dit besluit en kijken we uit naar een prachtige toekomst voor onze vereniging op deze nieuwe locatie", aldus penningmeester en projectleider Henk de Vries.

De korfbalclub is nu gevestigd op sportpark It Ketting. Dit sportpark, waar ook VV ’t Fean en VV Surhuisterveen gevestigd zijn, is qua capaciteit te klein voor alle verenigingen. Met de verplaatsing van beddenfabrikant AVEK zou dit alleen maar afnemen omdat er vanaf 2028 geen gebruik meer kan worden gemaakt van het huidige kunstgrasveld.

Sportpark Vierstromenland

Het sportpark Vierstromenland is nu de thuisbasis van de stichting Blauknopke (skeelerbaan) en de tennisvereniging T.S.O. Eind 2024 komt de korfbalvereniging dus daarbij. Op het park worden twee nieuwe korfbalvelden aangelegd en een nieuw verenigingsgebouw met kleedkamers. Het gebouw krijgt vier kleedkamers, twee scheidsrechters kleedkamers en opslagruimte. De kosten voor deze nieuwbouw komen op 898.000 euro.

Wethouder Jouke Spoelstra: "Vanuit de gemeente hebben we een fijne samenwerking met It Fean gehad tijdens het hele proces. Het siert de club dat ze zelf ook de handen uit de mouwen steken. Met de verplaatsing van AVEK en de verhuizing van It Fean hebben we een plus gerealiseerd op het bedrijventerrein, de sport en de daardoor ontstane ruimte voor woningbouw".

Eigen beheer

De kosten voor het realiseren van een kantine in het verenigingsgebouw betaalt de korfbalvereniging zelf. Dit is begroot op 314.000 euro. Ook willen zij het verenigingsgebouw zelf exploiteren. Daarom gaat de club zelf de handen uit de mouwen steken en helpen met bouwwerkzaamheden. De club heeft diverse subsidies binnengehaald waaronder de LEADER-subsidie van 150.000 euro.