In 2023 start bouw Knarrenhof in Surhuisterveen

vr 16 december 2022 14.56 uur

SURHUISTERVEEN - De eerste Knarrenhof in Friesland komt eraan. Het gebouw met de naam 'Feansterhof' krijgt een plekje aan de Langelaan in Surhuisterveen. Een oude school zal eerst nog gesloopt worden voordat de bouw in de zomer van 2023 kan starten.

De Stichting Knarrenhof is al enkele jaren bezig om in Surhuisterveen een collectieve woonvorm te realiseren. Eerder waren er al projecten in het midden en oosten van Nederland.

25 koophuizen

Het plan is om aan de Langelaan een hofje met 25 koopwoningen te realiseren. Sommige woningen hebben een eigen tuin op de begane grond, andere woningen hebben een balkon. Daarnaast wordt er een gemeenschappelijke ruimte, genaamd het Hofhuys, en een gemeenschappelijke tuin gerealiseerd.

Wat is een Knarrenhof?

Bij wonen in Knarrenhof staat nabuurschap centraal. Een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis, kunde en gezelschap mag profiteren. Het is een unieke woonplek waar privacy en veilig wonen wordt gecombineerd met alle voordelen van samenwonen in een groep. Knarrenhof woningen zijn ontworpen vanuit een onderhoudsarm en energiebesparend perspectief.

Op zoek naar bewoners

De sloopovereenkomst voor het huidige schoolgebouw is inmiddels ondertekend. Het definitieve ontwerp is bijna gereed. Daarom start Stichting Knarrenhof op korte termijn met het toewijzen van de woningen.

Info avond

Op woensdagavond 21 december om 20.00 uur is er een digitale informatieavond over Knarrenhof Surhuisterveen. Tijdens deze avond presenteert Stichting Knarrenhof het plan en bespreken ze hoe belangstellenden een woning kunnen kopen. Alle belangstellenden voor de Feansterhof zijn van harte welkom op de digitale informatiebijeenkomst.

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan via www.knarrenhof.nl/surhuisterveen