Koninklijke Erepenning voor muziekvereniging Crescendo Holwerd

vr 16 december 2022 09.00 uur

HOLWERT - Muziekvereniging Crescendo uit Holwerd wordt Koninklijk onderscheiden. Uit handen van burgemeester Johannes Kramer ontvangt de vereniging woensdag aanstaande in Dokkum de Koninklijke Erepenning.

De vereniging werd in 1896 opgericht en vierde in 2021 haar 125-jarig jubileum. De muziekvereniging heeft door de jaren heen een belangrijke bijdrage geleverd in het culturele leven van Holwerd en omgeving.

Tijdens diverse festiviteiten zorgde de vereniging voor een vrolijke muzikale noot, en zij doet dit nog steeds. Op dit moment telt Crescendo 24 leden. Wekelijks oefent de vereniging in MFA De Ynset in Holwerd.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Zijne Majesteit heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de koning kan de Erepenning toekennen.