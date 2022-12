Man met tattoos vraagt jongens om blok hasj voor hem te verkopen

do 15 december 2022 16.10 uur

LEEUWARDEN - Drie jongens keken vreemd op, toen een vreemde man hun in Heerenveen op straat aansprak en vroeg of ze geld wilden verdienen. De man had een groot blok hasj in zijn rugzak, dat de jongens voor hem moesten verkopen. De jongens gingen niet op het aanbod in en belden de politie.

Iemand met veel tattoeages

De man die het blok hasj – van bijna 900 gram - bij zich had, moest donderdag voor de politierechter verschijnen. De verdachte, 25 jaar en zonder vaste woon- of verblijfplaats, ontkende dat hij de jongens had gevraagd om hasj te verkopen. Hij voldeed wel aan het signalement dat de jongens aan de politie hadden doorgegeven: ze hadden gezegd dat ze waren aangesproken door een iemand met veel tatoeages.

Woninginbraak in Gorredijk

Behalve het bezit van een blok hasj bleek de verdachte nog meer op zijn kerfstok te hebben. Hij was ook verantwoordelijk voor een inbraak in Gorredijk. In de nacht van 3 op 4 augustus was er ingebroken in een woning aan de Rindert van Zinderenstraat in die plaats. De inbreker – de verdachte - had geld, gouden sieraden, een gouden vijfje en een autosleutel buitgemaakt.

Vrijspraak voor fietsendiefstallen

De man was later nog tot twee keer toe teruggekeerd in een poging de auto van de bewoners te stelen. Verder had hij eind augustus uit een schuur aan de Hoofdstraat in Gorredijk een bosmaaier gestolen. Hij was betrapt door een overbuurvrouw. De man werd ook nog verdacht van twee fietsendiefstallen, maar daar werd hij van vrijgesproken.

ISD-maatregel opgelegd

Ondanks zijn relatief jeugdige leeftijd heeft de man al een indrukwekkend strafblad van 22 pagina’s. Hij heeft al eens een keer de zogeheten ISD-maatregel opgelegd gekregen, een gedwongen opname in een inrichting voor stelselmatige daders. Hij kampt met een cannabis- en alcoholverslaving. Met de drank is hij naar eigen zeggen inmiddels gestopt.

Rechter tilt zwaar aan inbraak

De reclassering vindt dat hij eigenlijk langdurig klinisch behandelt zou moeten worden. Daar zou hij volgens de reclassering wel aan mee willen werken, maar dan wel op zijn eigen voorwaarden. De man werd, overeenkomstig de eis van de officier van justitie, veroordeeld tot tien maanden cel. De rechter tilde vooral zwaar aan de inbraak: "Ik vind dat daar een forse straf tegenover moet staan".