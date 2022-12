Man (33) stuurt naaktfoto's van ex-vriendin naar haar werkgever

do 15 december 2022 11.50 uur

LEEUWARDEN - Terwijl hij onder invloed van drugs was, had een inwoner van Kootstertille (33) naaktfoto’s van zijn ex-vriendin naar haar werkgever gestuurd. Donderdag werd de man bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Bijzondere seksuele contacten

De verdachte had de foto’s in december 2020 via Facebook Messenger naar de werkgever van zijn ex gestuurd. Er zat ook tekst bij de foto’s, waarmee de indruk werd gewekt dat de vrouw wel 'in’ zou zijn voor bijzondere seksuele contacten. En de suggestie werd gedaan dat er nog naaktfilms zouden zijn.

Drugs gebruikt

Toen de verdachte door de politie werd gehoord, gaf hij grif toe dat hij de foto's had verstuurd. Hij noemde het "superstom" wat hij had gedaan. Hij zou nog geprobeerd hebben het Messenger-bericht te verwijderen, maar dat was hem niet gelukt. Hij had drugs gebruikt toen hij het bericht verstuurde.

Werkstraf mislukt

"Ik ben heel erg impulsief en dan heb ik er later spijt van", verklaarde de verdachte. De man kreeg op een hoorzitting van het Openbaar Ministerie (OM) de kans om de zaak af te doen met een werkstraf van 40 uur. Die werkstraf was mislukt, waarschijnlijk mede doordat hij geen vast woonadres heeft. Hij staat ingeschreven in Kootstertille.

Onduidelijk waar verdachte verblijft

Volgens de rechter kampt de man met drugs- en alcoholverslavingen. Hij heeft een paar keer in een kliniek gezeten. Omdat het onduidelijk is waar hij verblijft, zal het uitvoeren van een werkstraf problematisch worden, voorzag de officier van justitie. Zij eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week met een proeftijd van twee jaar.

Pijnlijk om werkgever onder ogen te komen

De rechter nam de eis over. "De kans dat hij een werkstraf gaat doen, is heel erg gering", stelde rechter Van der Meulen. Zij kon zich ook voorstellen dat het voor het slachtoffer een tijdlang pijnlijk moet zijn geweest om haar werkgever onder ogen te komen.