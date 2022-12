Vrachtwagen botst op automobiliste in Dokkum

do 15 december 2022 11.15 uur

DOKKUM - Omstreeks 10.45 uur kwamen op de Bocksmeulen in Dokkum een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing. De vrachtwagenchauffeur had verzuimd voorrang te verlenen toen hij vanaf de Beurtvaart de weg wilde oprijden. Een botsing met de witte auto volgde.

Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. De politie is even ter plaatse gekomen maar hun hulp was verder niet nodig. Beide voertuigen liepen door de botsing aardig wat schade op.

