Kerstpuzzeltocht in sprookjesachtig Ee

do 15 december 2022 10.14 uur

IE - Op vrijdagavond 23 december wordt er in Ee een kerstpuzzeltocht gehouden. De start is vanaf 19.00 uur bij het Flaaksplein, in het midden van het dorp waar ook de grote kerstboom staat.

Het nostalgische dorp met beschermd dorpsgezicht is in de decembermaand extra gezellig verlicht door de dorpsbewoners.

Spontane wandelaars kunnen bij het startpunt nog een routeboekje krijgen. Onderweg kunnen zij Dickens-figuren tegenkomen, krijgen ze koffie, thee of warme chocolademelk met wat lekkers en de wandelaars worden ook nog getrakteerd op een stukje onvervalste Fodkoer. De Lauwers Fanfare speelt in de tsjerke op 'e terp en tot slot vindt er een daverende act plaats in dorpshuis De Jister.



Voorzitter Jelmer Kok van dorpsbelang in Ee nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze kerstpuzzeltocht zodat ze ‘Ie op syn moaist’ kunnen bekijken. "It is prachtich om te sjen hoe’t it hiele doarp meiwurket om der in spektakulêre jûn fan te meitsjen", aldus Kok. Lukt het de 23e niet, dan kunnen mensen de wandelpuzzeltocht ook nog op een ander moment op eigen gelegenheid doen.