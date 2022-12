IJsbaan zoekt vrijwilligers, dames starten om 18.30 uur

wo 14 december 2022 10.31 uur

BURGUM - IJsclub Bergum zoekt nog vrijwilligers die kunnen helpen met het plaatsen van de hekken en boarding. Op de site van de ijsbaan is een oproep geplaatst.

De marathon voor dames start woensdag om 18.30 uur. Daarna verschijnen de heren aan de start.

Vele handen maken licht werk

Voor de ijsclub moet er nu van alles georganiseerd worden. De preparatie van de ijsvloer, plaatsen van dranghekken, aanbrengen van de boarding in de bochten met strobalen afgedekt met plastic. "Vooral voor het plaatsen van de hekken en boarding kunnen we nog wel de nodige handen gebruiken. Dus mocht u tijd over hebben, vele handen maken licht werk!" zo laat de ijsclub weten.

Entree 10 euro voor niet leden

De entree bij de marathon is voor leden van IJsclub Bergum gratis op vertoon van de lidmaatschapskaart van het seizoen ’22-’23! Niet leden betalen 10 euro entree, zoals landelijk afgesproken is in het overleg met alle meedingende ijsclubs.

Vanwege de organisatie van de marathon is de ijsbaan vandaag gesloten voor het publiek. "Hopelijk kunnen de leden morgen schaatsen, de voorspellingen zijn ook voor morgen nog winters! De ledenadministrateur is ook op de baan, hetgeen betekent dat nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschap niet in behandeling worden genomen."