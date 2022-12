Spanning stijgt: brandweer helpt ijsclub aan watervrij ijs

di 13 december 2022 17.55 uur

BURGUM - De spanning stijgt in Burgum. Wordt de eerste marathon op natuurijs woensdag geschaatst op de (nog altijd) nieuwe ijsbaan?

Het eerste laagje ijs ligt inmiddels op de baan en de brandweer van Burgum kwam rond 17.00 uur in actie om al het water dat onder het ijs ligt, weg te pompen. Dat betrof vooral de zijkanten omdat de baan wat bol is. Er is zo'n 40 minuten lang gepompt en daarmee werd zo'n 30 kuub aan water afgevoerd. Met een tractor en tank wordt vanavond weer nieuw water over de baan gereden.

Kansen voor Burgum

De KNSB bepaalt woensdag waar de eerste marathon op natuurijs wordt gereden. Hoewel het kwik in Friesland afgelopen nacht minder daalde dan in de rest van het land, houdt de ijsclub hoop. Door de mist elders in het land zouden de ijsvloeren van de concurrerende ijsclubs minder ijsgroei hebben gehad.

IJsdikte

IJsmeester Arnold Lourens zal woensdag in alle vroegte de dikte van het ijs meten en deze doorgeven aan de KNSB. De KNSB stuurt vervolgens een ijsmeester langs om ook de ijsvloer te inspecteren. Daarna wordt bepaald welke ijsclub de eerste marathon op natuurijs mag organiseren.

Naast Burgum kan de wedstrijd ook georganiseerd worden in Noordlaren, Nieuw-Buinen, Veenoord, Haaksbergen of Puttershoek. De KNSB zal woensdag de knoop moeten doorhakken.

