Getuigen gezocht van dumping drugsafval Boelenslaan

di 13 december 2022 17.55 uur

BOELENSLAAN - De politie is op zoek naar getuigen van de dumping drugsafval in Boelenslaan. Afgelopen zondag werden tientallen jerrycans met drugsafval aangetroffen op de Fjouwer Roeden. De vaten waren gedumpt langs een onverhard deel van de weg.

Het drugsafval is vermoedelijk op zondagnacht 11 december gedumpt. Gezien de locatie is het waarschijnlijk dat het afval met een grote auto of een bestelbus vervoerd is. Mogelijk zijn er mensen die 's avonds of 's nachts iets verdachts hebben gezien, zoals verdachte voertuigen, in de omgeving van de Fjouwer Roeden.

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben, of die iets weten over deze drugsafvaldumping. Mocht u meer weten dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.