Feanster: boksbeugels waren remhendels voor op de fiets

di 13 december 2022 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Surhuisterveen (35) kreeg dinsdag van de politierechter een boete van 500 euro wegens bedreiging en het bezit van verboden wapens. De wapens, twee boksbeugels, een mes en een bijl, had de man bij zich. Ze zaten onderin een tas toen de man op 7 augustus vorig jaar de zus van zijn vriendin bedreigde.

"Een uitgelokte reactie"

De Feanster zou volgens de dagvaarding – in het Fries – hebben geroepen "Ik knal jou vanavond ook neer". Volgens de verdachte ging het om "een uitgelokte reactie". De zus van zijn vriendin zou hem een paar tellen daarvoor in de auto hebben afgesneden terwijl hij door zijn woonplaats fietste. En ze zou hem een klap hebben gegeven.

Niet teruggeslagen

Ook zou de bedreiging meer in het algemeen zijn bedoeld en zou hij geroepen hebben "Sokken moatte se deasjitte". Hij vond het al heel wat dat hij niet had teruggeslagen. Een getuige had echter bevestigd dat de Feanster wel degelijk de zus – en haar vriend – had aangesproken.

Boksbeugels waren remhendels

De boksbeugels die de politie in zijn tas vond waren volgens hem geen wapens. Hij zou ze willen gebruiken als remhendels op zijn fiets. Toch beschouwde de officier van justitie de beugels wel degelijk als een verboden wapen. Dat gold ook voor het mes en de bijl. Dat soort gereedschap mag je niet 'zomaar’ bij je hebben.

Bedreiging gefilmd

De bedreiging was door iemand gefilmd, ook dat was voldoende bewijs wat de officier betrof. De Feanster had een rechtszaak kunnen voorkomen door een strafbeschikking van 500 euro te betalen. Die boete had hij nooit onder ogen gekregen. De officier eiste opnieuw 500 euro, de rechter vonniste conform. Over de remhendels zei de rechter nog dat het "onmiskenbaar boksbeugels" waren.