Emiel 'wint' 15.000 euro subsidie voor Friese Buurman & Buurman

di 13 december 2022 13.57 uur

LEEUWARDEN - Emiel van de Hûnekop sleepte dit jaar 15.000 euro provinciale subsidie binnen om de kinderserie 'Buurman en Buurman' te verfriezen. Vijf afleveringen van 8 minuten staan inmiddels online op Youtube.

Het idee van Emiel was één van de ideeën die ervoor moet zorgen dat de Friese taal meer aandacht krijgt. In totaal brachten 1.382 mensen via Stimfanfryslan.frl hun stem uit op 33 ideeën. Het idee van Emiel kwam als één van de drie winnaars uit de bus.

De drie ideeën

\'Buurman en Buurman’; een hele generatie is ermee opgegroeid. Zou het dan niet mooi zijn om een volgende generatie te trakteren op een versie in het Fries: Gurbe & Piebe? Ja, vonden 232 stemmers, goed voor 15.000 euro.

Vergelijkbaar is het idee om bekende en minder bekende popnummers om te zetten naar het Fries. Met het idee \'SJONG IT! Live!’ leren muzikanten het Fries als taal te gebruiken en groeit het Friese muzikale aanbod. Goed voor 14.400 euro.

Als derde eindigde het idee om Friese verhalen te behouden voor de toekomst. 82 Friezen vonden het opzetten van een digitale \'hoorspelen’ verhalenbibliotheek, de \'ferhalebank’ een goed idee. De provincie Fryslân heeft hiervoor ook 15.000 euro uitgegeven.

Alle ideeën, en dus ook de kosten, zijn voorgelegd aan het publiek. Het publiek koos uiteindelijk voor deze drie projecten. Het geld kwam uit bestaand budget voor het bevorderen van de Friese taal, zo benadrukt de provincie Fryslân.

Afgelopen week vond de presentatie van de CD van het project van Sjong IT! plaats in Leeuwarden. Hiermee is ook de pilot rond het digitale participatieplatform Stim fan Fryslân geëindigd. In januari zullen Provinciale Staten besluiten over het vervolg van het platform Stim fan Fryslân.