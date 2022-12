Verdachte: sta liever als 'beschonken vrouw' op WâldNet...

ma 12 december 2022 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige inwoonster van Buitenpost zei maandag op de zitting van de politierechter dat ze op WâldNet liever als 'een beschonken vrouw' werd betiteld, dan dat ze iemand had aangereden.

De vrouw was op de avond van 25 juni op de Lege Seis in haar woonplaats door de politie aangehouden omdat er een verdenking was dat ze met drank op achter het stuur zat.

Verdachte kan zichzelf wel voor de kop slaan

Op WâldNet stond later een bericht dat ze op het bureau had geweigerd mee te werken aan de ademanalyse, met als kop "Beschonken vrouw weigert ademanalyse..." Haar rijbewijs moest ze destijds inleveren, ze heeft het nog steeds niet terug. Achteraf kon ze zichzelf elke dag wel voor de kop slaan, zei de vrouw tegen de rechter. "Als ik gewoon had meegewerkt dan had ik het rijbewijs alweer terug gehad".

Geweigerd om tweede keer te blazen

De vrouw zei dat ze geprobeerd had te blazen. Volgens de politie saboteerde ze de ademanalyse door niet krachtig genoeg te blazen en te vroeg te stoppen met blazen. Op weg naar het bureau in Burgum zou ze in de politieauto al gezegd hebben dat ze niet mee ging werken. Op het bureau had ze geweigerd om een tweede keer te blazen.

Rechten gestudeerd

Ze had volgens het proces-verbaal ook nog gezegd dat ze rechten had gestudeerd en dat ze volgens de wet maar één keer hoefde te blazen. De officier van justitie beschouwde het als een weigering en sprak van "een kwalijk strafbaar feit". "Het onderzoek van de politie is gefrustreerd", aldus de officier.

9 maanden rijontzegging en 1000 euro boete

De vrouw is haar rijbewijs al vijfeneenhalve maand kwijt. Wat de officier betrof moet ze het nog een tijdje zonder roze pasje doen: de officier eiste een rijontzegging van negen maanden en een boete van 1000 euro. De rechter vonniste conform. "U dacht dat u het wel naar uw hand kon zetten, maar u hebt zich erg vervelend gedragen", aldus de rechter. De verdachte zei voor ze de zaal verliet dat ze het wel met de uitspraak eens was.