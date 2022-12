Walking Football met Old Star team van Cambuur bij vv Kollum

ma 12 december 2022 14.45 uur

KOLLUM - Op het kunstgrasveld bij vv Kollum werd maandagochtend een demonstratietraining gegeven voor 55-plussers. De training werd georganiseerd door Cambuur Verbindt, het beweegteam van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel en een groepje studenten Sport van de Hanzehogeschool.

In de kantine werden belangstellenden welkom geheten door de organisatie en door wethouder Sport Rebecca Slijver en werd uitleg gegeven over wat Old star voetbal inhoudt. Oud-international Johan Zuidema deed officieel de aftrap met oud-Cambuurspeler Jan Bruin. Het Old Star team van Cambuur Verbindt deed ook mee aan de trainingen, die onder andere werd gegeven door Jan Bruin.

Er werden verschillende trainingsoefeningen gedaan. De belangstellenden konden kennis maken met wandelvoetbal. Wandelvoetbal, Walking football of old star football is een aangepaste vorm van voetbal gericht op 55-plussers. Rennen was bijvoorbeeld niet toegestaan. Na afloop stond er een kop soep met een broodje klaar voor de deelnemers.

FOTONIEUWS