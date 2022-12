200 mensen bij Wereldlichtjesdag in Harkema

zo 11 december 2022 20.49 uur

HARKEMA - Zo'n 200 mensen kwamen zondagavond een bezoek brengen aan het graf van hun kind op de begraafplaats in Harkema. Alle mensen kregen een kaarsje aangereikt bij binnenkomst.

Wereldlichtjesdag wordt over de gehele wereld gehouden. Het is de bedoeling om het licht over de hele wereld te laten schijnen in 24 uur tijd. Het verliezen van je kind is één van de wreedste dingen die een mens kan overkomen.

Zelfs in de taal is er geen woord voor. We spreken van weeskinderen, een weduwe of weduwnaar maar voor ouders die hun kind verliezen, zijn er geen woorden voor.

FOTONIEUWS