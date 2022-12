Woninginbraak aan Hiltsjemouiswalden in Twijzelerheide

zo 11 december 2022 16.09 uur

TWIJZELERHEIDE - Een woning aan de Hiltsjemouiswalden in Twijzelerheide is zaterdagavond het doelwit geworden van een inbraak. Het is onduidelijk wanneer de inbraak precies plaatsvond.

De politie laat weten dat het in elk geval tussen 18.00 uur en 23.20 uur moet zijn gebroken. Er is door de gedupeerde aangifte bij de politie gedaan. Er is een onderzoek ingesteld en eventuele getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de politie.