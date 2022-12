Sinan Can kiest voor schilderij van Gabriëlle Westra

za 10 december 2022 21.40 uur

HEERENVEEN - In het tv-programma 'Sterren op het doek' koos documentairemaker Sinan Can het schilderij van beeldend kunstenaar Gabriëlle Westra uit Heerenveen (1990). Westra was zaterdag één van de drie kunstenaars die een portret maakte van de journalist en documentairemaker.

In Sterren op het doek laten bekende Nederlanders zich door drie schilders vereeuwigen op het doek, terwijl ze worden geïnterviewd door presentator Özcan Akyol. Na afloop kiest de BN'er één schilderij uit om mee naar huis te nemen. De andere twee werken worden online geveild voor een goed doel.

Gabriëlle past in haar ontwerp een 3D-techniek toe, want deze diepzinnige man met een prachtige \'schilderkop’ verdient volgens haar (letterlijk) diepte in zijn portret. Westra: "Mijn missie is pas geslaagd als kijken naar het schilderij hem en anderen gelukkig maakt!"

Westra behaalde haar Masteropleiding tot beeldend kunstenaar aan de Klassieke Academie Groningen (2015). Als kunstenaar raakt ze geïnspireerd door het \'extra’ van het model, ze legt vervolgens hun \'verhaal’ vast in olieverf. Haar schilderstijl is een combinatie tussen klassiek en eigenheid. Ze exposeert in binnen- en buitenland en in haar eigen Galerie Autrevue aan de Woudsterweg 4 in Heerenveen.

Gabriëlle Westra's portret was op 10 december 2022 te zien op NPO2. Klik hier om de aflevering te zien.