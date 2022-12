Feestelijke onthulling 'Alvestêdetocht' trein

za 10 december 2022 21.28 uur

LEEUWARDEN - Vanaf deze zaterdag geeft de Arriva WINK-trein \'Alvestêdetocht’ een ware ode aan de Elfstedentocht. Samen met de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden heeft Arriva de wanden in de trein, zowel aan de buitenzijde als binnenzijde van het toilet, omgetoverd tot een ware belevenis.

Met de mooiste foto’s en een stukje geschiedenis beleven reizigers het verbindende gevoel van de Elfstedentocht en Friesland.

Arriva is altijd erg verbonden met Friesland en de Elfstedentocht. "Ieder jaar maken wij een draaiboek voor het openbaar vervoer richting de Elfstedentocht, voor het geval de tocht komt. Wij voelen ons als vervoerder in de regio dan ook extra betrokken bij de \'magie’ van de Elfstedentocht en de \'Fryske’ trots die daarbij hoort. Stel je eens voor, al die duizenden deelnemers en bezoekers die vervoert gaan worden naar de tocht en weer naar huis. Dat is toch fantastisch!", vertelt Anne Hettinga, CEO Arriva Nederland, vol trots.

Zaterdag vertrok de trein voor een feestelijke rit naar Harlingen Haven, waar het gezelschap met koek en zopie proostte op de Alvestêdetocht-trein. Onderweg droeg dichter Elmar Kuiper het gedicht voor dat hij speciaal voor het ontwerp op de trein geschreven heeft.

Voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden, Wiebe Wieling, is blij met de Alvestêdetocht-trein: "Om de namme fan ús tocht sa te sjen tusken alle oare nammen op dizze treinen fielt as in moaie erkenning. 15 jier lang litte we de tocht sa ta libben komme."

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder was destijds betrokken als jurylid van de Namenwedstrijd waaruit de \'Alvestêdetocht’ als een van de winnaars naar voren kwam. Zij is blij dat de \'Alvestêdetocht’ vandaag onthuld is: "De Alvestêdetocht is een icoon, in en buiten Fryslân. Die mag niet ontbreken in de rij van namen."

18 nieuwe WINK-treinen

De Alvestêdetocht-trein is één van de 18 nieuwe WINK-treinen die met behulp van een Namenwedstrijd een unieke naam van een bestemming heeft gekregen. Na 700 unieke inzendingen en bijna 10.000 stemmen selecteerde de jury uiteindelijk 18 bestemmingen. Samen met de naamgevers tovert Arriva de toiletten en de wanden er omheen in de treinen om tot een ware belevenis. De WINK-treinen rijden op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), een synthetische diesel, waardoor een CO2 reductie van 90 procent gerealiseerd wordt. Net als de vernieuwde GTW-treinen zijn de WINK-treinen voorzien van alle gemakken voor een comfortabele treinreis.