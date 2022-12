Duizenden huishoudens op Ameland korte tijd zonder stroom

za 10 december 2022 20.14 uur

BALLUM - Duizenden huishoudens zijn zaterdagavond korte tijd getroffen door een stroomstoring op Ameland. Op het hele eiland viel de stroom uit. Volgens de gemeente ging het om een korte stroomonderbreking die al snel weer was opgelost.

Net na 20.15 uur hadden 3.228 van de 3.424 getroffen klanten weer stroom. Een monteur is onderweg en de verwachting is dat de storing rond 22.15 uur overal is opgelost. Wat de oorzaak is geweest is nog niet bekend.