De Spitkeet 'showt' kerstboom met ruim 3000 'lapkes fan beppe'

za 10 december 2022 17.00 uur

HARKEMA - Van 9 tot en met 11 december 2022 vindt bij Openluchtmuseum en Themapark De Spitkeet in Harkema de jaarlijkse winterfair plaats. Na twee jaar afwezigheid is er weer een winterfair met ouderwetse gezelligheid.

Er is tijdens de winterfair van alles te doen en te beleven. Een witte kerst in de Mallemolen, verkoop van vele kerst- en winterartikelen, een kerststallenexpositie, verhalenvertellers en een kinderworkshop.

Ook kreeg na twee jaar uitstel de kerstboom eindelijk vorm met al de 'Beppe Lapkes' die in de afgelopen anderhalf jaar zijn gehaakt en gebreid. In juli 2021 werd de eerste oproep gedaan aan haaksters en breisters om samen met ons "Beppe Lapkes" (Granny squares) te gaan maken. Er werd massaal gehoor aan gegeven. In de afgelopen anderhalf jaar ontving het museum ruim 3000 lapjes. Tegenwoordig zijn de 'Beppe Lapkes' erg populair.

Helaas moest het maken van de boom in 2021 worden uitgesteld vanwege corona, maar dit jaar kon het doorgaan. Achter de schermen werd door de bouwploeg van De Spitkeet al hard gewerkt aan het geraamte van de boom. De boom is ruim vier meter hoog en twee meter in doorsnee.

De winterfair is nog tot en met 11 december van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

