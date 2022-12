Veel rook bij keukenbrand in vakantiewoning

za 10 december 2022 14.48 uur

APPELSCHA - De brandweer heeft zaterdagmiddag een keukenbrand geblust in een vakantiewoning aan de Valouwe in Appelscha. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Omdat het onbekend was of er nog personen aanwezig waren in de woning, werd er opgeschaald naar middelbrand.

Door snel optreden kon erger worden voorkomen. Brandweerlieden hebben de apparatuur naar buiten gebracht en afgeblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, mogelijk was een wasmachine de boosdoener. Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse, maar er raakte niemand gewond.

