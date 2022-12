Burgumer ijsclub wil eerste marathon op natuurijs

za 10 december 2022 10.23 uur

BURGUM - Wie organiseert de eerste schaatsmarathon op natuurijs? De Burgumer ijsclub doet dit jaar opnieuw een gooi naar deze eer. De ijsclub is de afgelopen weken al druk in de weer geweest. De baan is schoongemaakt en vrijdagavond voorzien van een dun laagje water. Nu moet een lage temperatuur het werk nog afmaken....

Burgum is nog een nieuwkomer als het gaat om marathon schaatsen. Als het ijs sterk genoeg was in de winter werden de eerste marathons voorheen altijd gereden in Veenoord-Nieuw-Amsterdam (16 keer) Noordlaren (zo'n 10 keer) en Haaksbergen (minimaal 7 keer).

Burgum put hoop uit het feit dat de KNSB ooit zelf geïnformeerd heeft om kandidaat te zijn. De eerste schaatsers op natuurijs zijn vaak in Friesland te vinden en de nieuwe ijsbaan van Burgum heeft inmiddels een goede reputatie. Terwijl de oude ijsbaan van Burgum vaak als allerlaatste openging, is de nieuwe ijsbaan vaak razendsnel geopend voor publiek.

De ijsbaan heeft een asfalt ondergrond. Die is afgeslepen en zo gladder geworden. "We merkten al snel dat we na twee nachten van goede vorst een ijslaag hadden van drie of vier centimeter. Wij opereren anders dan onze concurrenten, want we hoeven niet de hele nacht water te sproeien." aldus voorzitter van de ijsclub, Willem Provily uit Burgum, in een interview op de site Schaatsen.nl.