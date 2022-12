Kerstfair in centrum van Dokkum

vr 09 december 2022 20.55 uur

DOKKUM - De binnenstad van Dokkum was vrijdag het decor voor de Kerstfair in Dickensstijl, die dit jaar weer kon worden gehouden. De binnenstad van Dokkum was helemaal in Dickensstijl aangekleed met houtsnippers, kerstbomen, brandende vuurtonnen en diverse figuranten in Dickens kostuum.

Het Stadhuis was te bezichtigen en er waren optredens van verschillende koren in de Grote kerk en in de binnenstad. In de stad was het gezellig druk en er kon volop gegeten en gedronken worden bij de diverse stands.

Ook dit jaar was ook Joris Linssen met zijn TV programma Joris' Kerstboom weer naar Dokkum gekomen om TV opnames te maken. Mensen konden een kaartje in de grote kerstboom hangen die op De Zijl was opgesteld.

De TV uitzendingen zijn van 19 t/m 23 december te zien op NPO2 vanaf 22:10 uur.

FOTONIEUWS