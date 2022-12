Celstraf voor frontale botsing bij Burgumer brug

vr 09 december 2022 16.25 uur

LEEUWARDEN - Voor een frontale botsing op de Van Harinxmaweg tussen Sumar en Burgum moet een 44-jarige automobilist uit Hilversum drie maand de cel in. Ook veroordeelde de Leeuwarder rechtbank de man tot een rijontzegging van twee jaar (met aftrek van de tijd dat hij zijn rijbewijs kwijt is geweest). Een voorwaardelijke celstraf van zes weken hoeft de man uit Hilversum niet uit te zitten. De rechtbank legde deze straf niet op omdat het destijds een geheel ander delict betrof.

De man veroorzaakte op 18 december 2020 een aanrijding op de weg tussen Sumar en Burgum. Een getuige zag vooraf aan het ongeval al dat hij stilstond op de rotonde en daarna begon hij te rijden richting de brug. Tot tweemaal toe kwam hij op de verkeerde weghelft terecht. De eerste keer raakte hij de spiegel van een tegemoetkomende automobilist. Hij corrigeerde en daarna kwam hij even later in frontale botsing met een 29-jarige automobilist uit Burgum.

De Burgumse raakte zwaar gewond en moest zich na het ongeval zes keer laten opereren aan haar benen. Na het ongeval weigerde de verdachte mee te werken aan een blaastest, speekseltest of bloedonderzoek. De man had de avond ervoor een joint gerookt.

Dat de man volgens eigen zeggen onwel zou zijn geworden, is niet door de rechtbank vastgesteld. Een getuige had gezien dat de man na het ongeval direct uitstapte. In het ziekenhuis bleek later dat hij geen letsel had opgelopen.

De rechtbank vindt dat de man een ernstig ongeval heeft veroorzaakt. "Hij botste frontaal op de auto waarbij de bestuurster zwaar letsel opliep. Ze heeft nog altijd pijn en lichamelijke beperkingen." De rechtbank vindt in deze zaak een onvoorwaardelijke celstraf noodzakelijk.