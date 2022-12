Jaarwisseling: 'Sa gau at de ME der is, wegweze....'

do 08 december 2022 22.40 uur

KOLLUM - De gemeente Noardeast-Fryslân kijkt met spanning uit naar de komende jaarwisseling. Vorig jaar ging het mis in meerdere dorpen. Hoe de gemeente het dit jaar aanpakt, werd donderdagavond besproken in de raadsvergadering in Kollum.

Allereerst worden de grotere vreugdevuren alleen toegestaan als ze bekend zijn bij de gemeente. De dorpen Reitsum, Burdaard, Ferwert, Hantum en Metslawier hebben zich hiervoor aangemeld. De gemeente zal wel actie ondernemen als op andere plekken grote vreugdevuren worden gesticht, in het bijzonder op de plekken waar het een gevaar oplevert aan inwoners en de omgeving.

74.000 euro subsidie

Er is dit jaar een bedrag van 74.000 euro aan subsidie uitgekeerd aan 34 organisaties die een feest gaan organiseren. Op deze manier wordt de jeugd naar binnengehaald waardoor ze geen overlast veroorzaken op de straat. Elke organisator krijgt 32% extra subsidie en het geld wordt voor de kerst al overgemaakt. De animo was zo groot dat het budget inmiddels 'op' is.

Deescalatie

Burgemeester Johannes Kramer zet vooral in op deescalatie. De politie probeert om pratend kwesties op te lossen als er problemen zijn. Vorig jaar werden vooral onschuldige mensen 'ferifele' door de komst van de Mobiele Eenheid (ME). Kramer hoopt dat het nu voor iedereen duidelijk is: "Sa gau at de ME der is, wegweze.... Ik hoop ek dat dat de les foar iederien is fan foarich jier. At de ME komt, meitsje dat jo fuort komme, stean bliuwe dat kin net, dat moatte jo net dwaan...."

Alle verlofen ingetrokken

De politie zal tijdens de jaarwisseling maximaal aanwezig zijn en volgens Kramer zijn alle verlofen ingetrokken. "It is alle hens oan dek" zo sprak hij de raadsleden toe. "Mear plysje is der ek net..." Ook worden er beveiligers ingehuurd die vooral in de 'probleemdorpen' Burdaard, Marrum, Kollumerzwaag en Aldwâld een oogje in het zeil houden. Zodra er mensen met hout slepen voor vreugdevuren dan zal dat gelijk duidelijk worden gemaakt. "Dat wolle wy net..."

Oliebollen-actie

De burgemeester gaat verder op de laatste dag van het jaar zelf bij een aantal carbidploegen langs om een oliebol te eten en het aanwijsbesluit gelijkertijd uit te delen. Er zullen een aantal dorpen worden uitgezocht om langs te komen. Ook moet een vlogger in een video een positieve toon neerzetten. Deze vlogger gaat een kijkje nemen in de dorpen maar laat ook zien hoe de hulpdiensten te werk gaan.

"Wy hope dat it goed giet en wy dogge ús best" aldus burgemeester Johannes Kramer.