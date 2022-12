Burgumer bewaart professioneel vuurwerk naast gasfles

do 08 december 2022 15.13 uur

BURGUM - De politie heeft een Burgumer opgepakt voor het bezit van meer dan 100 kilogram professioneel vuurwerk. "Een deel van het vuurwerk lag naast een gasfles die was aangesloten op een gaskachel." zo laat de politie weten

Bij het vuurwerk zaten onder andere 22 'shells', ook wel mortierbommen genoemd. Wanneer en waar in Burgum de politie het illegale vuurwerk aantrof is onbekend. Een special vuurwerkteam doorzocht de woning, na meldingen van vuurwerkoverlast. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt binnenkort vernietigd. De Burgumer moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

De bewoner uit. Burgum krijgt van burgemeester Jeroen Gebben een bestuurlijke maatregel opgelegd. Dit geeft de burgemeester de bevoegdheid om er bij herhaling voor te kiezen om de bewoner tijdelijk uit huis te plaatsen.