Schennispleger masturbeert in zijn auto en valt vrouwen lastig

do 08 december 2022 13.05 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 48-jarige schennispleger uit Oosterwolde heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist. De man heeft in juli vorig jaar zijn geslachtsdeel aan drie vrouwen en een twaalfjarig meisje getoond.

Met ontbloot onderlichaam achter het stuur

Dat deed de Oosterwoldenaar terwijl hij in zijn auto naast de fietsende slachtoffers reed. Terwijl hij met ontbloot onderlichaam achter het stuur zat, keek hij de vrouwen aan en was hij ondertussen zichzelf aan het aftrekken. De rit kwam op een rotonde in de Venekoterweg bij Oosterwolde abrupt tot een einde, de bestuurder was van de weg geraakt en met zijn Fiat Punto tegen een lantaarnpaal gebotst.

Beerenburg en zakflaconnetjes met whisky

De man kon zich naderhand niet herinneren dat hij zijn geslachtsdeel aan de drie vrouwen en het meisje had getoond. Dat was donderdag op de zitting van de Leeuwarder rechtbank niet anders. De Oosterwoldenaar wist nog dat hij \'s ochtends was opgestaan en meteen was begonnen met drinken. Eerst zat hij aan de Beerenburg, later was hij naar de Jumbo in Noordwolde gereden waar hij twee zakflaconnetjes met whisky had gekocht.

Zes keer de toegestane hoeveelheid gedronken

Hij moet zwaar onder invloed zijn geweest – op het politiebureau blies hij maar liefst 1275 ug/l, bijna zes keer de toegestane hoeveelheid –, maar daar had hij niets van gemerkt. "Ik vernam niet dat ik teveel op had", aldus de verdachte. Hij wist van zichzelf dat hij niet teveel moet drinken. "Dan knapt er iets in mijn hoofd". Hij is inmiddels radicaal gestopt met de alcohol.

Eerder twee keer tbs gehad

Het was niet voor het eerst dat de Oosterwoldenaar met Justitie in aanraking kwam. Hij heeft eerder twee keer tbs gehad, eenmaal ging het om een zedenzaak waarbij een jonger meisje was betrokken. Toen hij vorig jaar opnieuw de fout in ging stond hij onder begeleiding, maar het toezicht werd indertijd langzaam afgeschaald. De reclassering vond het verontrustend dat de man toch weer was betrokken bij een zedendelict. De reclassering adviseerde een ambulante behandeling en een drugs- en alcoholverbod.

Alcohol "enorm risicoverhogende factor"

De slachtoffers hebben volgens officier van justitie Ingrid Kluiter een erg onveilig gevoel overgehouden aan de ongewilde confrontatie met de masturberende automobilist. Kluiter zag alcohol als "een enorm risicoverhogende factor" voor de Oosterwoldenaar. Zij stelde voor om een alcoholverbod op te leggen, maar geen gevangenisstraf. Daar zou niemand bij gebaat zijn, meende de officier. De man zou volgens Kluiter inmiddels genoeg zelfinzicht hebben.

Uitspraak: 22 december.