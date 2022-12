Automobiliste rijdt lesauto van de weg

do 08 december 2022 10.51 uur

BURGUM - Een automobilist uit Burgum zou donderdag examen doen voor zijn rijbewijs BE. Dat liep verkeerd af. De chauffeur moest uitwijken voor een inhalende auto en eindigde in een weiland langs de Zomerweg bij Burgum.

Vlak voordat het ongeval plaatsvond, reed de Burgumer in een lesauto met aanhangwagen over de Zomerweg richting Hurdegaryp. Plotseling haalde een automobiliste hem in terwijl er ook een tegemoetkomende auto naderde.

De tegemoetkomende auto kon nog niet ontweken worden maar bij de inhaalactie raakten de andere auto's elkaar en week de Burgumer uit naar rechts. Zijn combinatie schoot vervolgens door een greppel en ramde nog een hekje. De automobiliste die had ingehaald, is later ook gestopt. Haar auto liep ook schade op.

Bij het ongeval kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Berger Boersma heeft de aanhanger en later de lesauto en de andere auto afgevoerd. Tijdens de berging ondervond het doorgaande verkeer enige tijd vertraging op. Een deel van de auto's kon via het fietspad passeren.

Het CBR zou haar best doen om ervoor te zorgen dat de man uit Burgum op korte termijn praktijkexamen kan doen en niet (opnieuw) lang hoeft te wachten.

