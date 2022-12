Verkeersruzie: automobilist eindigt op vangrail

wo 07 december 2022 17.13 uur

DE WESTEREEN - Een automobilist kwam woensdag rond 16.15 uur met zijn voertuig op een vangrail tot stilstand. Dat gebeurde net voor de onderdoorgang van de Centrale As tussen Feanwâlden en De Westereen.

Een getuige die achter de auto reed, weet deze site te melden dat er sprake was van een verkeersruzie. Op de Centrale As was het 'gedonder' al begonnen tussen de kleine auto en een bedrijfsauto uit Damwâld (bedrijfsnaam bekend bij redactie). Er was sprake van geslinger en de een wilde de andere niet voor laten gaan o.i.d.

Beide voertuigen reden vervolgens via de afrit naar de rotonde aan de Boppewei bij De Westereen. Daar hebben de twee bestuurders even stil gestaan. De bedrijfsbus reed daarna over de rotonde naar de onderdoorgang en de bestuurder van de kleine auto wilde hem inhalen. Mogelijk kreeg de kleine auto een zetje en hij kwam daarna op de vangrail tot stilstand. De bedrijfsbus is daarna doorgereden en gestopt op het parkeerterrein bij Sanjesfertier.

De getuige laat weten dat hij achter de twee reed en hij zag de auto nog op de vangrail wiebelen toen hij voorbij reed.

Een motoragent kwam later ter plaatse om de aanrijding met de bestuurder af te handelen. De auto is naar alle waarschijnlijk door een berger afgevoerd.

