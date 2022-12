Burgemeester Kramer van Noardeast-Fryslân in hoofdbestuur VNG

wo 07 december 2022 15.29 uur

DOKKUM - Burgemeester Johannes Kramer is als bestuurslid gekozen in het hoofdbestuur van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De burgervader van Noardeast-Fryslân wil zich vooral sterk maken voor een goede verhouding en verbinding tussen stedelijk gebied en landelijk gebied. Dit is een mooie aanvulling op zijn lidmaatschap van de P10-gemeenten. Het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten.

Noardeast-Fryslân is ook vertegenwoordigd in de commissie Informatiesamenleving. Gemeentesecretaris Henk Verbunt zet zich daarbij in voor een goede informatievoorziening en informatiestructuur ter ondersteuning van dienstverlening.

Onlangs heeft Noardeast-Fryslân bij de VNG uit naam van alle Friese gemeenten een motie ingediend voor het gezamenlijk aanpakken van armoede. Dit gebeurde onder de noemer 'Integraal en structureel aanpakken bestaanszekerheid'. De VNG heeft de motie bijna unaniem aangenomen en zorgt voor de verdere uitwerking ervan.