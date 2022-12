Voormalige LTS in Dokkum in beeld voor opvang vluchtelingen

di 06 december 2022 17.20 uur

DOKKUM - De voormalige LTS aan de Rondweg in Dokkum is bij de gemeente Noardeast-Fryslân in beeld voor de mogelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gemeentebestuur benadrukt dat er nog geen concrete plannen zijn om het gebouw te betrekken.

"De LTS wordt wel bekeken als mogelijke opvanglocatie voor Oekraïners, maar is op dit moment lang nog niet geschikt. Er wordt wel gekeken of deze locatie op langere termijn geschikt gemaakt kan worden voor opvang." aldus het college van B&W.

Evenals als bij andere opvang-locaties wil de gemeente omwonenden en betrokken partijen in een zo vroeg mogelijk stadium informeren mocht de locatie geschikt bevonden worden als opvangplek voor vluchtelingen. "Bij iedere opvang is het van belang de directe omgeving te betrekken en informeren in vormen passend bij de gemeenschap."

Er verblijven momenteel 110 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Noardeast-Fryslân terwijl de gemeente beschikt over 230 bedden. Er zijn op dit moment twee gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd: in de voormalige Talant-locatie de Omloop in Dokkum en het voormalige gemeentehuis in Ferwert. Door diverse gastgezinnen worden ook nog eens zo'n 30 vluchtelingen opgevangen.

Vanaf november worden er tien appartementen in Holwerd (Nije Nijhof) en vanaf december twintig appartementen in Dokkum (Zuiderschans) gehuurd. Voor deze twee locaties worden op dit moment met 70 kandidaten matchingsgesprekken gevoerd. Als er voldoende match is, krijgen deze kandidaten voor de kerst een appartement toegewezen.

De gemeente schat dat er dit jaar zo'n 5 miljoen euro aan opvangkosten worden gemaakt voor materieel,

ingehuurde diensten, ingezet personeel, onderwijs en uitkering aan leefgeld. Deze kosten zijn via diverse specifieke uitkeringen declarabel bij het rijk.