Kollumse wint met Friese filmmakers 48 Hour Filmproject

ma 05 december 2022 17.37 uur

KOLLUM - Johanneke Dijkstra uit Kollum heeft samen met de Videobrouwers (Karim Hamad en Marco Bottenberg) uit Leeuwarden het 48 Hour Filmproject in Eindhoven gewonnen. In maart vertrekken zij naar Los Angeles voor het filmfestival Filmapalooza.

Dijkstra's bedrijf JONNA en de Videobrouwers bundelden enkele maanden geleden de krachten en ze deden twee weken geleden onder de naam ekekekkekkek mee aan de filmwedstrijd in Eindhoven. Tijdens de wedstrijd moet in twee dagen tijd een film gemaakt worden.

34 films verslagen

De uitslag werd afgelopen weekeinde bekendgemaakt. De Friezen versloegen 34 films. De prijs is o.a. een reis naar Los Angeles voor het filmfestival Filmapalooza. Hier strijden zij opnieuw tegen andere winnende teams van over de hele wereld, die ook in 48 uur een film hebben gemaakt. Ook maken zij kans om geselecteerd te worden voor het prestigieuze Cannes Filmfestival.

Hoog niveau

"Wat een proces en wat ben ik trots op de gehele crew!" aldus regisseur Johanneke Dijkstra. "Het niveau van de films was hoog dit jaar, dus we hadden van tevoren geen idee hoeveel kans we zouden maken op deze filmprijs."

De gemaakte film 'PLONS' gaat over 2 vriendinnen, gespeeld door actrices Emilia Moscovich en Judie Feenstra, die naar een 'silent retreat' gaan... en dit loopt compleet uit de hand.

Friezen in filmcrew

De filmcrew bestond overigens uit nog meer Friezen: Annelies Visser (Anjum), Myranda Boelstra (Dokkum), Mendel Bij De Leij (Beetsterzwaag), Theo Galama (Reahus), Corne De Wolf (Bolsward) en Matthias Maaskant (Leeuwarden).