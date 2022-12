'Wandelende tijdbom' krijgt geen nieuw contact- en locatieverbod

ma 05 december 2022 16.20 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die bij zijn ouders een deur vernielde en zijn vader mishandelde, is maandag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur plus 30 uur voorwaardelijk.

Contact- en locatieverbod

De verdachte, een oud-inwoner van Warten, heeft al een contact- en locatieverbod voor de woning van zijn ouders in Hurdegaryp. Ondanks het verbod was hij daar in juni en september wel geweest. De eerste keer had hij een deur vernield, in september had hij zijn vader een tik gegeven.

'Mishandeling stelde niet veel voor'

Volgens de verdachte stelde de mishandeling niet veel voor, hij zou zijn vader met twee vingers in het gezicht hebben geraakt. "Ik raak mijn eigen vader wel vaker aan, ik geef hem ook wel eens een kus", zei de verdachte. De vader had verklaard dat zijn zoon dronken was en steeds agressiever werd en met gebalde vuist voor hem stond.

Gat in deur geslagen

De verdachte zei dat zijn vriendin het had uitgemaakt en dat hij daarvan onder de indruk was. Over de deur was geen discussie, dat gaf de man grif toe. Hij had er een gat in geslagen. Tegen zijn moeder zou hij gezegd hebben dat hij de deur graag wil betalen. Officier van justitie Marco van den Broek noemde de verdachte 'een wandelende tijdbom'.

Wietplantage in huis

De man was in april ook al voor de rechter geweest. Toen had hij ook al het contact- en gebiedsverbod overtreden en had hij zijn moeder telefonisch bedreigd. Hij had ook nog een agent beledigd en in zijn woning in Warten werd een wietplantage aangetroffen. De man zocht de schuld telkens buiten zichzelf, constateerde de officier.

Een week zitten

In april kreeg de verdachte een taakstraf - 120 uur - dat zag de officier niet nog eens zitten. Van den Broek eiste een gevangenisstraf van een maand en omzetting van de in april voorwaardelijk opgelegde celstraf - eveneens een maand - in een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Ook verzocht de officier om het contact- en locatieverbod te verlengen. Elke keer als dat verbod zou worden overtreden, zou de verdachte een week moeten zitten.

Gevangenis geen goed idee

Rechter Merel Joha achtte zowel de vernieling van de deur als de mishandeling van de vader bewezen. De rechter vond het echter geen goed idee om de verdachte naar de gevangenis te sturen. "Daar gaat het echt niet beter van worden", aldus Joha. Ze gaf de man een nieuwe kans om een werkstraf te doen. Het contact- en locatieverbod werd niet verlengd.

Helft voorwaardelijke celstraf omgezet

Joha: "Het blijkt niet dat daar nog behoefte aan is." Van de voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand werd de helft omgezet in een werkstraf van 60 uur. De resterende twee weken voorwaardelijk blijven nog tot in 2025 staan. De rechter legde een proeftijd op van drie jaar.