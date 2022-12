Appartementen en winkels in voormalig Bentex-pand

ma 05 december 2022 14.25 uur

DE WESTEREEN - Er worden appartementen gebouwd in het voormalige Bentex-pand aan de Foarstrjitte in De Westereen. Dat is het plan van de nieuwe eigenaar die het pand in juni van dit jaar kocht. Omwonenden zijn per brief ingelicht.

Het is de bedoeling dat op de begane grond plek komt voor twee kleine winkeltjes. Ook bestaat er een plan voor de bouw van een gemeenschapsruimte. De gemeente Dantumadiel moet binnenkort wel akkoord gaan met een bestemmingsplanwijziging.