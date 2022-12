12 mega-vrachten van Haitsma Beton op reis naar Groningen

za 03 december 2022 13.29 uur

KOOTSTERTILLE - Voor Haitsma Beton stonden er zaterdag weer 12 bijzonder grote vrachten op het programma. Vanuit Kootstertille gingen 40 meter lange liggers met een gewicht van 105 ton op pad.

De route ging via Noardburgum en de Centrale As over de Wâldwei naar Groningen. De liggers zijn bestemd voor kunstwerken ten behoeve van het nieuwe Julianaplein in Groningen.

FOTONIEUWS