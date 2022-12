Lionsclub Dokkum verkoopt weer zalm voor het goede doel

vr 02 december 2022 17.48 uur

DOKKUM - Voor het vierde jaar op rij wordt in Dokkum de Zalmactie georganiseerd. Iedereen kan warm gerookte zalm kopen voor het goede doel. De opbrengst komt geheel ten goede aan de activiteiten van de Stichting Altijd Doen.

Samen in actie in Dokkum voor het goede doel

Lionsclub Dokkum Bonifatius is initiatiefnemer van de Zalmactie. De actie past in de traditie van activiteiten van de Lionsclub voor en door Dokkumers.

Gaathze Kloosterman van de Lions: "De zalmactie is al een traditie aan het worden, er wordt al weer gevraagd wanneer we starten. Dat is natuurlijk super om te horen. We vinden het ook erg mooi dat we met de opbrengst een prachtig lokaal doel kunnen ondersteunen. We gaan vol energie de verkoop in."

Net als vorig jaar is gekozen voor Altijd Doen als lokaal doel van de Zalmactie. Stichting Altijd Doen is een organisatie die in 2006 in het leven is geroepen door een groep enthousiaste Dokkumers die graag iets extra`s wilden doen voor die mensen die het in het dagelijks leven niet altijd even gemakkelijk hebben. Met Jongens van de Fant is zeer bekende en ervaren leverancier geselecteerd die op ambachtelijke wijze de zalm rookt.

Nu bestellen, levering voor Kerst

De warm gerookte zalm is per stuk van 200 gram te bestellen. De verkoop voor de Zalmactie is per direct gestart en duurt tot en met vrijdag 16 december. Voor € 8,50 kan een heerlijk stuk (200 gram) warm gerookte zalm worden gekocht. De organisatie zorgt ervoor dat je vlak voor Kerst de zalm in huis hebt. Leden van de Lionsclub verkopen via hun persoonlijk netwerk en er is een centraal besteladres: zalmactielions@gmail.com

Speciale actie voor bedrijven en organisaties in de regio

Naast de verkoop aan particulieren, is er dit jaar ook een speciale actie gericht op bedrijven en organisaties. Het is mogelijk bij ons om zalm in grotere aantallen af te nemen, bijvoorbeeld voor personeel en relaties. Geïnteresseerde bedrijven of organisaties kunnen hiertoe contact opnemen met de organisatie via het algemene besteladres. Nadere info en bestellingen: zalmactielions@gmail.com