Man mishandelt zwangere vriendin: 40 uur werkstraf

do 01 december 2022 14.45 uur

LEEUWARDEN - Voor het mishandelen van zijn zwangere vriendin is een inwoner van Bakhuizen (37), begin januari van dit jaar, donderdag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

Op de armen geslagen

De door rechter Bert Dölle opgelegde straf was gelijk aan de eis van officier van justitie Sander Kleinhuis. De verdachte had zijn vriendin in haar woonplaats Harlingen mishandeld. De man had haar op de armen geslagen en gestompt en geknepen. De vrouw had bij de politie verklaard dat ze wel vaker was mishandeld.

Tijdens ruzie met telefoon gefilmd

Volgens de Bakhuister had zijn vriendin hem aangevlogen en was ze hysterisch. Zij zou hem hebben tijdens een ruzie gefilmd. Daarop had hij haar telefoon afgepakt en op een afdakje gegooid. De man had niet gereageerd op uitnodigingen van de reclassering.