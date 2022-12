Nitraatvuurwerk en mes aangetroffen bij kluisjescontrole

do 01 december 2022 07.45 uur

BURGUM - Tijdens een preventieve kluisjescontrole op een middelbare school in Burgum is woensdag een paar stuks nitraatvuurwerk en een mes aangetroffen.

De politie deed de controle omdat er kinderen vuurwerk mee naar school zouden nemen of er zelfs in zouden handelen. In totaal werden er slechts twee stuks vuurwerk en een mes in beslag genomen.

Voor een scholier bleef het bij een waarschuwing. Een andere scholier mag een HALT-straf gaan doen voor het bezit van het 'zware knalvuurwerk'.