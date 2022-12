Oud-NOS journalist schrijft boek over pensionmoorden in Anjum

zo 27 november 2022 15.05 uur

EANJUM - De Heks van Anjum. Dat is de titel van het boek van oud-journalist Margriet Brandsma. Ze raakte geïntrigeerd door de pensionmoorden, eind 1997, in Anjum. De pensionhoudster, Marjan van der E. kreeg in 1998 zes jaar celstraf en tbs voor de twee moorden.

Net buiten het dorp Anjum vertoeft Brandsma regelmatig in het huis van haar tante. In de afgelopen jaren werd ze steeds nieuwsgieriger naar het verhaal van de 'pensionmoorden'.

Het intrigeert Brandsma vooral waarom een hoogopgeleide vrouw twee mannen vermoord zonder dat daarvoor een motief was. Ook vraagt ze zich af hoe ze in de afgelegen gedeelte van Nederland terechtkwam en waarom ze zich begaf in het circuit van criminelen.

Via de advocaat van Marjan van der E. heeft ze geprobeerd om een gesprek met de vrouw te organiseren. De 74-jarige E. stemde toe maar ze overleed in begin 2020, voordat het gesprek plaats kon vinden.

Nadat een vriendin van de vrouw contact opnam met Brandsma besloot ze toch op zoek te gaan. De vriendin geloofde heilig in de onschuld van de vrouw. Brandsma's zoektocht leidde langs vrienden en bekenden, rechercheurs, officieren van justitie en criminelen.

Het begon in 1997 toen twee betonwerkers voor eigen gebruik een hennepkwekerij mochten beginnen. Halverwege van het jaar werd deze kwekerij overgenomen door twee Friezen. Het pension stond bekend als opvangplek voor randfiguren. De kwekerij werd in december 1997 opgerold door de politie en Van der E. zat destijds drie dagen vast. Een week later werd ze aangehouden voor de dubbele moord. De lichamen werden op het terrein gevonden door de politie.

Brandsma denkt dat Van der E. is veroordeeld op indirect bewijs. Ook zou de hennepkwekerij met 2100 plantjes vol hebben gezeten met vingerafdrukken van de man die haar later aangeeft bij het politiebureau. Via deze man kwamen de twee moorden aan het licht. De rechtbank zou niets van dit verhaal hebben geweten.

Het boek 'De Heks van Anjum’ is vanaf heden verkrijgbaar online en in de boekwinkel.