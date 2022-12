T-diel start met register schademeldingen door bodemdaling

do 24 november 2022 21.22 uur

BURGUM - Er komt in de gemeente Tytsjerksteradiel een register voor schademeldingen door de bodemdaling. De partijen FNP, CDA PvdA/Groenlinks, ChristenUnie en VVD dienden hiervoor donderdagavond een motie in tijdens de raadsvergadering in Tytsjerksteradiel.

De 'motie vreemd' werd ingeleid door raadslid Jan Pieter van der Velde (FNP). Hij vindt dat de gemeente zich kan inzetten om in elk geval de schademeldingen door de bodemdaling te gaan registeren. Dat is het maximale wat de gemeente kan doen omdat de schademeldingen niet door de gemeente beoordeeld kunnen worden (wat bijv. de oorzaak is, red.).

Wethouder Tytsy Willemsma zag er ook wel 'heil yn' en wil dit laten lopen via de Fixi-app (die al bestaat in de gemeente voor allerhande meldingen). Het register zou volgens de motie vanaf 2023 ook openbaar beschikbaar moeten komen op de website van de gemeente. De motie werd unaniem aangenomen.