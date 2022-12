Van Sminiaplein in Burgum krijgt (tijdelijk) zebrapad

do 24 november 2022 21.03 uur

BURGUM - Er komt een tijdelijk zebrapad op het Van Sminiaplein in Burgum. De FNP diende hiervoor donderdagavond een motie in tijdens de raadsvergadering in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Raadslid Alex Nijboer (FNP) maakt zich grote zorgen over de drukte en verkeersveiligheid op het plein midden in Burgum. Hij wilde het liefst dat er twee zebrapaden zouden komen. Eén bij de Frisiasingel en eentje bij de Hillamaweg naar de 'buorren'. Ook pleitte hij voor een zebrapad op de doorgaande weg bij Glinstra State. Er staan aan de oostkant van de weg meerdere appartementencomplexen waar oudere mensen wonen.

Te vroeg....

Verkeerswethouder Tytsy Willemsma wist dat de verkeersveiligheid enorm speelde in de afgelopen periode en wees onder andere op de aanleg van reeds permanente zebra's bij de basisscholen. Ze vond het nog te vroeg om nu ook twee zebrapaden aan te leggen op het Van Sminiaplein.

Wacht tot alles klear is...

"Der gebeurt op dit stuit noch fan alles..." De wethouder vond het nu nog te vroeg om maatregelen te treffen en zou alles liever willen bekijken als de nieuwe situatie 'klaar' is. Er worden op dit moment namelijk drie appartementencomplexen gebouwd op het plein. "Wy binne benijd wat dat docht...." Willemsma zag een zebrapad op de kruising van de Schoolstraat en Tjalling Haismastrjitte wel zitten.

Aangepaste motie

Na een korte schorsing besloot raadslid Nijboer zijn motie vreemd wat aan te passen. Het zebrapad vanaf de Hillamaweg werd geschrapt omdat het vanwege de huidige bouwwerkzaamheden niet eens mogelijk is om daar over te steken. Hij zag een tijdelijk zebrapad vanaf de Frisiasingel naar het Ds. Kooiplein wel zitten. Er kan dan - als de bouw klaar is - geëvalueerd worden of dit zebrapad kan blijven. Ook bleef de zebra bij Glinstra State in de motie staan.

De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de aanwezige raadsleden.