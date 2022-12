College van kerkrentmeesters ontvangt vernieuwde minimagids

do 24 november 2022 16.42 uur

SUWâLD - Wethouder Caroline de Pee (Sociaal Domein) was woensdag te gast bij het College van kerkrentmeesters in Suwâld. Ze overhandigde de nieuwe minimagids van de gemeente Tytsjerksteradiel aan de heren Jeeninga en Bosma van de diaconie.

De minimagids "Een extraatje in de portemonnee" is er voor iedereen die wil weten hoe het zit met (financiële) ondersteuning, inkomen, uitkeringen en toeslagen binnen de gemeente. De diaconie geeft de gids op aanvraag uit aan wie belangstelling heeft.

Veel mensen leven in armoede

In Nederland leeft bijna een miljoen mensen in armoede, waaronder veel kinderen. Iemand die in armoede leeft kan moeilijk rondkomen. Ze maken zich zorgen of er genoeg geld is om te wonen, te eten, kleding te kopen en rekeningen te betalen. Als dat op een gegeven moment niet meer lukt, kan men in de schulden komen. Iemand die in armoede leeft, ervaart vaak stress, gezondheidsproblemen, schaamte en eenzaamheid.

Voor kinderen die in armoede opgroeien geldt dat zij vaak minder kans hebben op een goede toekomst. Deze kinderen hebben regelmatig problemen met concentratie op school. Soms is er zelfs sprake van een leerachterstand. Ook gaan deze kinderen vaker zonder diploma van school.

Geldgids geeft informatie over (financiële) ondersteuning

“Een extraatje in de portemonnee” is een uitgave van de gemeente Tytsjerksteradiel. De gids bevat informatie over o.a. werk, uitkeringen en/of toeslagen, ondersteuning bij het doen van een aanvraag en voorzieningen die hulp bieden.

Wethouder Caroline de Pee overhandigde de minimagids aan de diaconie omdat zij veel mensen kunnen bereiken en zo de gidsen kunnen uitdelen daar waar nodig. “De diaconie staat midden in de mienskip en heeft een hele belangrijke taak in het steunen van mensen met financiële zorgen”, aldus de wethouder.

Ook andere instanties en voorzieningen zullen binnenkort minimagidsen ontvangen om uit te geven aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Met het verspreiden van de gids hoopt de gemeente inwoners te helpen rond te komen bij weinig inkomen.

Geldgids gratis voor iedereen

“Een extraatje in de portemonnee’ is gratis af te halen op het gemeentehuis. De gids kan ook telefonisch worden aangevraagd via 140511. Een digitale versie is direct beschikbaar via www.t-diel.nl/minimagids-geldgids.