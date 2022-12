Verdachte: snelheidsmeting met lasergun was niet volgens de regels

do 24 november 2022 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige Leeuwarder kreeg donderdag bij de kantonrechter gedaan dat zijn zaak - het begaan van een snelheidsovertreding - werd aangehouden. Volgens de Leeuwarder was de vaststelling van de snelheidsovertreding niet volgens het boekje gebeurd.

Geen snelheidsbord gezien

De Leeuwarder was gelaserd op 7 april vorig jaar op de Zuiderhogeweg in Drachten. Daar is de maximumsnelheid 50 kilometer per uur, de Leeuwarder reed volgens het laserpistool 90. De man zei dat hij geen bebouwde kom bord of snelheidsbord had gezien, doordat een vrachtwagen die vanuit de richting Groningen kwam, rechts naast hem invoegde.

Te vroeg gelaserd

Ook stonden op de weg geen snelheidsaanduidingen. Hij had zijn huiswerk gedaan: hij stelde dat hij te vroeg was gelaserd. Volgens de regels moet meteen na de snelheidsaanduiding – het begin van de bebouwde kom - de vereiste snelheid gereden worden, maar mag er pas 140 meter verderop een snelheidsmeting plaatsvinden.

119 meter van kombord

De Leeuwarder had het hoogstpersoonlijk nog even nagemeten: de agent stond achter een informatiebord, op 119 meter van het zogeheten kombord. Dus zou de meting niet rechtmatig zijn. De man had volgens de rechter kennelijk een punt. De rechter bepaalde dat de betreffende agent alsnog een proces verbaal moet opmaken over de afstand tussen het snelheidsbord en de plek waar hij met het laserpistool stond.