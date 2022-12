Rechter zet streep door boete voor overtreden avondklok

do 24 november 2022 15.35 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige Drachtster die op 30 maart vorig jaar ondanks de avondklok 's avonds na negenen buiten was, hoeft de boete van 95 euro niet betalen. Kantonrechter Gustaaf Wijnands vond een geldstraf niet meer op zijn plaats, omdat de politie de verdachte, terwijl er een avondklok gold, uiteindelijk naar huis liet lopen.

In de boeien geslagen

De Drachtster was samen met nog vijf, zes jongeren opgepakt. Dat was een heftige ervaring geweest, zei hij donderdag tegen de kantonrechter. Hij en zijn maten werden door een arrestatieteam in de boeien geslagen en in aparte auto's naar het politiebureau vervoerd. Praten was niet toegestaan. Na twee uur was de Drachtster op straat gezet en moest hij naar huis lopen.

Scooter wilde niet starten

De man was nog buiten omdat zijn scooter niet wilde starten, vertelde hij aan de rechter. Dat hij om kwart over 11 nog op straat was, zoals in het proces verbaal stond, klopte volgens hem ook niet. Hij was iets na 9 uur opgepakt, om kwart over 11 mocht hij naar huis. Het groepje was aangehouden omdat er een verdenking was dat er ergens was ingebroken. Ook daarover zouden geen mededelingen zijn gedaan, volgens de verdachte.

Naar huis gelopen

"Er is mij nooit gevraagd waarom ik daar was". De jongeren bleken niets met de inbraak te maken te hebben. In tegenstelling tot de officier van justitie vond de rechter dat een geldstraf niet meer op zijn plaats was. Dat de politie de Drachtster om kwart over 11 naar huis liet lopen, was ook nog eens in strijd met de avondklok, stelde Wijnands. De verdachte werd schuldig verklaard, maar hij hoeft niets meer te betalen.

'Niet op weg naar een talkshow’

Een tweede verdachte die twee dagen eerder, op 28 maart vorig jaar, de avondklok had overtreden, moet wel de boete van 95 euro betalen. De man, 26 jaar en ook woonachtig in Drachten, was 's nachts om 20 over 3 aangehouden, samen met zijn vriendin. Het stel was op de fiets.

Deze Drachtster kwam donderdag niet naar de zitting. Hij had wel verzet aangetekend tegen de boete. Uit zijn verzetsschrift viel niet op te maken waarom hij en zijn vriendin nog zo laat op pad waren. Hij had wel geschreven dat hij niet op weg was naar een talkshow. Gasten van liveprogramma’s op tv, en met name talkshows, kregen vorig jaar ontheffing voor de avondklok.