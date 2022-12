The Passion in 2023 vanuit Harlingen met publiek

do 24 november 2022 12.02 uur

HARLINGEN - De dertiende editie van The Passion vindt in 2023 plaats in havenstad Harlingen. Het grootste muzikale paasevenement van Nederland verwelkomt op 6 april, Witte Donderdag, ook weer publiek.

Volgens Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV, is het belangrijk dat we het eeuwenoude paasverhaal blijven vertellen, in een modern jasje met actuele elementen. "Vanuit de christelijke traditie maken we als KRO-NCRV programma’s en initiatieven waarin liefde voor de mensen om je heen een grote rol speelt. The Passion is daar een mooi voorbeeld van en maakt duidelijk dat het Paasverhaal over Jezus, dat bijna 2000 jaar oud is, nog steeds actueel is. Het brengt mensen met elkaar in verbinding, laat kijkers anders kijken en helpt een handje om het anders te doen. Nu het paasverhaal dit jaar met publiek mogelijk is willen we mensen uit heel Nederland weer samenbrengen, dat maakt het live-evenement extra bijzonder."

Publiek

Na eerdere edities zonder publiek, verwelkomt KRO-NCRV samen met de gemeente Harlingen weer publiek bij The Passion in 2023. Burgemeester Ina Sjerps kijkt uit naar de komst van het muzikale paasevenement in de Friese stad: "Harlingen is trots dat The Passion 2023 vanuit onze mooie havenstad aan de Waddenzee wordt uitgezonden. Harlingen is dé zeehavenstad van Friesland met een monumentale binnenstad en een zeer rijke cultuurhistorie. Een evenement als The Passion past wat ons betreft bij uitstek in een culturele stad aan zee. We laten Nederland dan ook graag kennis maken met de veelzijdigheid van onze gemeente en inwoners. Wij heten The Passion én alle kijkers vanuit de rest van Nederland van harte welkom!"

Bartiméus Fonds nieuwe partner

Naast de trouwe partners als de Protestantse Kerk in Nederland en Kansfonds voegt dit jaar ook het Bartiméus Fonds zich toe als nieuwe partner van The Passion. Waar de Protestantse Kerk een vindplaats is van geloof, hoop en liefde en The Passion als kans ziet om het paasverhaal te vertellen aan miljoenen Nederlanders, zet Kansfonds zich in voor een samenleving waar iedereen een thuis heeft: een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het gevoel dat je erbij hoort. Nieuwe partner Bartiméus Fonds maakt zich hard voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een visuele beperking voluit kunnen meedoen.

The Passion 2023 wordt vanuit Harlingen uitgezonden op Witte Donderdag 6 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.