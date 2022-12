Bewoners Paradijske Drachten: gemeente zet ons voor blok

wo 23 november 2022 19.30 uur

DRACHTEN - De bewoners van het Paradijske in Drachten voelen zich buitenspel gezet vanwege de nieuwbouw van sociale huurwoningen aan de Stationsweg. Plannen voor de bouw van meer woningen brengen onrust in de buurt. Daar komt bij dat de opvang van jongeren en statushouders in het appartementencomplex aan De Tuinen al jaren voor ernstige overlast zorgt.

Het gebouw zou volgens de afspraken maximaal tien jaar - tot 2026 - blijven staan, maar de gemeente Smallingerland wil die periode met nog eens tien jaar verlengen.

"We hebben het gevoel dat we voor blok worden gezet. De overlast van drugshandel, drugsgebruik, vechtpartijen en bedreigingen is zeer belastend voor de buurt", vertelde buurtbewoner Jelmer Holwerda. Hij sprak namens 75 omwonenden van in totaal dertig adressen.

Het appartementencomplex voor jongeren, dat in 2015 op initiatief van Jeugdhulp Friesland en de gemeente werd gerealiseerd, heeft de speciale aandacht van de politie. Ook Accolade houdt de boel in de gaten, maar volgens Holwerda is die controle niet voldoende. De zomerse feesten met drank en drugs, het terroriseren van bewoners van het appartementencomplex onderling, het gedrag van jongeren op een kluitje verandert niet snel, aldus Holwerda. De gemeente Smallingerland "schendt zijn afspraken met de buurt als het contract van het appartementencomplex voor jongeren wordt verlengd", vindt de buurt.

Groen in de buurt houden

Holwerda wees ook op het gegeven dat het grasveld tussen het Paradijske, de Stationsweg en De Tuinen het laatste stukje groen in de buurt is. "Als gemeente pleit u voor leefbaarheid in de wijken en meer groen. Het bebouwen van het grasveld druist tegen uw eigen visie in." Holwerda baalde ervan dat de buurt nu voor de derde keer de korte-termijnpolitiek van de gemeente mag oplossen. "U overvraagt ons. U bent niet betrouwbaar. We nemen het erg hoog op als u zich niet aan de afspraken houdt."

Zijn pleidooi voor een integrale aanpak van de plannen in de buurt vond wel weerklank bij wethouder Robin Hartogh Heys. Probleem is echter dat een tweede plan voor nieuwbouw op het terrein van aangrenzende bedrijven nog lang niet aan uitvoering toe is. De gemeenteraad neem over twee weken een besluit over het voorstel.